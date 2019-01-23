Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Tahrip Olan Otobüs Durakları Yenileniyor

Bitlis'te Tahrip Olan Otobüs Durakları Yenileniyor

1 saat önce

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle tahrip olan bazı otobüs durakları yenilendi.

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle tahrip olan bazı otobüs durakları yenilendi.

Türkiye'de en fazla kar yağışının yaşandığı kentte, birçok otobüs durağı kar altında kalarak hasar gördü.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, buna yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan yeni duraklar yerine monta edildi.

Durakların yapım işini üstlenen firma yetkilisi Özgür Ersan, yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle belediye duraklarının tahrip olduğunu söyledi.

Belediyenin durak ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yürüttüğünü belirten Ersan, "Belediye imkanları ile ilk etapta yaptığımız 10 durağı hava şartlarının iyi olmasıyla montajını yaptık. İhtiyaçlara göre ürettiğimiz durakları getirip yerine monta edeceğiz. Sezon sonuna kadar hepsini bitirip mahallelere yerleştireceğiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:11 Kaynak: AA

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