Bitlis'te tarihi 7 obje ve bir yüzük ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Adilcevaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün Yolçatı köyü mevkisinde 2 araç durduruldu.

Aramada, araçlardan birinin bagajında, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ve bir yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.