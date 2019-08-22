Son Dakika Haberleri: Bitlis'te tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı
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Bitlis'te tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı

10 dakika önce

Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslar jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Bitlis'te tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakalandı, System.String[]

Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslar jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.


Konuyla ilgili olarak Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Tarihi Eser Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, Van ili Erciş ilçesinde ikamet etmekte olan 3 şahsın Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edilmesi üzerine, 22.08.2019 günü Tatvan'da şahıslarla alıcı kılığında buluşma sağlanmış ve 3 şahıs suçüstü olarak yakalanmış, yapılan aramada 75 adet Sikke, 7 adet yüzük, 1 adek mühür ve 26 adet tarihi obje ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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