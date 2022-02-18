Bitlis'te tarihi eser kaçakçılığı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 33 adet obje ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Tatvan-Ahlat karayolunda şok yol kontrolü icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "L.Z. isimli şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 33 adet obje ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler gerekli incelemenin yapılması için Ahlat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Şüpheli L.Z. isimli şahıs hakkında ise Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(Vahit Olcay-İHA)