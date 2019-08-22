Son Dakika Haberleri: Bitlis'te tarihi eser operasyonu
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Bitlis'te tarihi eser operasyonu

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.

Bitlis'te tarihi eser operasyonu, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden 3 kişinin, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmaya çalıştıkları istihbaratına ulaşan ekipler, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluştu.

Tarihi eserleri jandarma ekibine satmaya çalışan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada 75 sikke, 7 yüzük ve mühür ile 26 tarihi obje ele geçirildi.

Jandarma, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:10 Kaynak: AA
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