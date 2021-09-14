Bitlis'te tarladaki çiftçilere aşı hizmeti - Son Dakika

Bitlis'te tarladaki çiftçilere aşı hizmeti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde, korona virüs risk haritasını 'sarı' renkten 'mavi' renge dönüştürme mücadelesi devam ediyor.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü'nüm mobil sağlık ekipleri, tarlada çalışan çiftçileri de unutmadı. Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde domates eken çiftçilerin aşılarını yapan sağlık ekipleri, risk haritasında 'mavi' kategori için mücadeleye devam ediyor.

Sağlık personellerinin tarlaya gidip aşılama yapmasından memnun olan çiftçi Mehmet Emin Aslan; "sağlık ekipleri yanımıza gelerek aşımızı yaptılar iyi oldu, memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin. Çiftçiyiz domates ekiyoruz. 2'nci aşımızı olduk" dedi.

Bitlis'e mavinin yakıştığını belirten Hemşire Pınar Küçükçayır; "Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeyiz. Aşıya ulaşamayan çiftçilerimizi aşılamak için buradayız. Bütün vatandaşlarımızın aşıya duyarlı olmasını istiyoruz. Bitlis'e mavi yakışır" diye konuştu.

Korona virüs risk haritasında 'mavi renk' için çabaladıklarını belirten Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gülver Gülen; "Şuan Tatva'na bağlı Kıyıdüzü köyündeyiz. Tarlalarda çalışıp merkeze inemeyen çiftçilerimizi aşılama çalışmamız devam ediyor. Korona virüs risk haritasında sarı renkteyiz. Hedefimiz bu rengi maviye çevirmemizdir" ifadelerinde bulundu.