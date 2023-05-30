Bitlis'te Tartışma Kanlı Bitti: Damadını öldürdü, dünürünü yaraladı - Son Dakika
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Bitlis'te Tartışma Kanlı Bitti: Damadını öldürdü, dünürünü yaraladı

Bitlis'te Tartışma Kanlı Bitti: Damadını öldürdü, dünürünü yaraladı

30.05.2023 17:25

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü, dünürünü yaraladı. Olay yerinden kaçan A.T'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişi tartıştığı damadını silahla öldürdü, dünürünü yaraladı.
Tatvan'da yaşayan A.T, Küçük Sanayi Sitesi'nde karşılaştığı damadı E.A. ve onun babası N.A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, silahla damadı ve dünürüne ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Damat E.A, olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan N.A. ise ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan A.T'nin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: AA
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Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Tartışma Kanlı Bitti: Damadını öldürdü, dünürünü yaraladı - Son Dakika


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