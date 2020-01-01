Bitlis'te tek katlı evler kara gömüldü 40 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler adeta kara gömülünce 40 köy yolu da ulaşıma kapandı.



Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle il genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı. Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan ve her yıl aylarda kar altında kalan tek katlı evler bu yılda kardan nasibini aldı. Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 45-50 santimetre olduğunu belirten Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini de bildirdi. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada 40 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yollarının da kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları da bildirildi.



Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise, karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS