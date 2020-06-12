Bitlis'te Tekstil Kent inşaatı devam ediyor - Son Dakika

Bitlis'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulması planlanan Tekstil Kent inşaatı devam ediyor.

İnşaat çalışmalarını yürüten yüklenici firma sahibi Abdulbaki Menteş, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin bölgeye değer katacağını söyledi.

Yatırım sayesinde çok sayıda insanın istihdam edileceğini anlatan Menteş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 bin metrekare bir alanda üç ayrı bina inşa ediyoruz. Eylül ayının sonlarına doğru inşaatı tamamlamayı planlıyoruz. Buradaki her bir binada yaklaşık bin insanın istihdam edileceğini düşünüyoruz. İlimiz için çok güzel bir proje. Bu güzel projede başta sayın valimiz olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyoruz."