Bitlis'te tekstilciler normalleşme süreciyle yeniden üretime başladı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir tekstil atölyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verdiği üretime, normalleşme süreciyle yeniden başladı.

Atölye müdürü Bülent Avcı, tekstil sektörünün Bitlis ekonomisine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Pandemi döneminde çalışmaya ara verdiklerini, normalleşme sürecine geçilmesiyle tekrar üretime başladıklarını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Şu anda 190 personelle çalışıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil atölyesi inşaatımız var, bu inşaat tamamlandıktan sonra oraya taşınacağız. İstihdamı 400 kişiye çıkartmayı planlıyoruz. Firma olarak Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'ya ürün gönderiyoruz. Diğer Avrupa ülkelerine de ürün göndermeyi planlıyoruz. Tekrar üretime başladığımız için mutluyuz."