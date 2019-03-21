Son Dakika Haberleri: Bitlis'te "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" Kursu Açıldı

Bitlis'te "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" Kursu Açıldı

50 dakika önce

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde, "Temel iş sağlığı ve güvenliği" kursu açıldı.

Bitlis'te
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bünyesinde, "Temel iş sağlığı ve güvenliği" kursu açıldı.

BEÜ kampüsündaki Hizan Meslek Yüksekokulunda açılan kursa 300 kişi katıldı.

Kursların 75'er kişilik 4 grup halinde, hafta sonu ve hafta içi verileceği belirtildi.

BEÜ Öğretim Görevlisi Esra Dursun, yaptığı açıklamada, kursların İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim Aytekin ile Öğretim Görevlisi Recep Yetiş tarafından verileceğini söyledi.

Dursun, şöyle konuştu:

"Toplamda her grubun kursu 16 saatte tamamlanmış olacak. İlk gurubumuz kursa başladı ve bir hafta içinde tamamlamayı planlıyoruz. Başka illerde maliyeti çok yüksek olan bu kurs için kursiyerlerden sadece belge ücreti olarak cüzi bir miktar talep edilecek. Kursu tamamlayan kursiyerlerimize belge verilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Hizan, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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