Bitlis'te Temizlik İşçilerinin Kar Mesaisi

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler, işçiler tarafından temizleniyor.



Kar kalınlığının merkezde 2 metreyi bulduğu Bitlis'te kapanan yollar, belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler belediyenin temizlik işçileri tarafından temizleniyor. Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Aras, özellikle kışın işçilerin yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpüren ekipler, kış aylarında ise merdiven ve kaldırımları kardan temizlemeye çalışıyorlar. Kaldırımların temizlenmesiyle birlikte vatandaşlarımız daha rahat yürüyebiliyor dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bitlis'te Beyaz Esaret! Tek Katlı Evler ve Araçlar Kara Gömüldü

Dağdaki Cula Deliği'ne Yaz İçin Tonlarca Kar Depolandı

Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı