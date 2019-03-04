Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Temizlik İşçilerinin Kar Mesaisi

Bitlis'te Temizlik İşçilerinin Kar Mesaisi

51 dakika önce

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı.

Bitlis'te Temizlik İşçilerinin Kar Mesaisi, System.String[]
Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışının ardından ana yollarda kar temizleme çalışmalarına başlandı. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler, işçiler tarafından temizleniyor.

Kar kalınlığının merkezde 2 metreyi bulduğu Bitlis'te kapanan yollar, belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Araçlarla girilemeyen dar sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve üst geçitler belediyenin temizlik işçileri tarafından temizleniyor. Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Aras, özellikle kışın işçilerin yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, Yaz aylarında kaldırımları tozdan ve çöpten süpüren ekipler, kış aylarında ise merdiven ve kaldırımları kardan temizlemeye çalışıyorlar. Kaldırımların temizlenmesiyle birlikte vatandaşlarımız daha rahat yürüyebiliyor dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:06 Kaynak: DHA

Kar, Bitlis, Güncel
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