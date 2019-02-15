Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te Terör Operasyonu

59 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terörle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda H.I'nın "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yakalandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:42 Kaynak: AA

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