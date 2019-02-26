Bitlis'te Terör Operasyonu
1 saat önce
Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Bitlis
'te terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
görevlileri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 21 Şubat'ta gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:29 Kaynak: AA
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