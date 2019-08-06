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Bitlis'te terör operasyonu

44 dakika önce

Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda "Terör örgütü PKK/KCK üyesi olma" ve "Terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla 4 kişiye yönelik kent merkezi ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyonların düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Operasyon neticesinde B.B, M.Y, E.B, Ö.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli kitap, dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam edecektir."
Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:53 Kaynak: AA
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