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Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

26 dakika önce

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgüne ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi.

Bitlis'te terör operasyonu, System.String[]

Bitlis'te jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgüne ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; il merkezi kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına ait araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 14 Ekim 2019 tarihi itibariyle Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-21 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 16 Ekim 2019 günü 5 adet sığınak ve 5 adet depo tespit edilmiş, yapılan aramalarda muhtelif cins ve miktarda yaşam/gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen sığınak ve depolar güvenlik güçlerimizce imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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