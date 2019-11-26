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Bitlis'te terör operasyonu

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 300 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 300 kilogram gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda, Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi olduğunun bilgisi alındığı belirtildi.

Bunun üzerine 25 Kasım itibarıyla bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Aşkar 2019-1 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, operasyonda dün araziye gömülü vaziyette 300 kilogram gıda ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulduğu, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği vurgulandı.

Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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