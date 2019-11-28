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Bitlis'te terör operasyonu

6 saat önce

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü 300 kilogram el yapımı patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye gömülü 300 kilogram el yapımı patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları sonucunda Bitlis kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemesi olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, "Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 2019-91 Operasyonu" başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda bugün araziye gömülü 6 büyük tüp içerisine tuzaklanmış 300 kilogram el yapımı patlayıcı, 6 büyük boş tüp, 30 metre elektrik kablosu, akü, 45 metre sera naylonu, 4 testere, 80 metre hortum ile muhtelif miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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