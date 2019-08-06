Son Dakika Haberleri: Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı

17 dakika önce

Bitlis'te 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]
Bitlis'te 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olma ve terör örgütü propagandası yapma' suçlamasıyla bugün 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bitlis merkez ve Tatvan ilçelerinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; B.B., M.Y., E.B. ve Ö.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel içerikli kitap/dergi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.
(İHA)
Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenlik koridoru açıklaması sonrası dikkat çeken PKK/PYD gelişmesi
ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Kaz Dağları civarında neler oluyor? Eylemlere rağmen devam eden Kirazlı Projesi hakkında her şey

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 15:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te terör operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]