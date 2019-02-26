Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Operasyonu: 5 Tutuklama

Bitlis'te Terör Operasyonu: 5 Tutuklama

56 dakika önce

Bitlis'te "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bitlis'te Terör Operasyonu: 5 Tutuklama, System.String[]
Bitlis'te "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla yapılan operasyon neticesinde 11 zanlının yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 5'i ise tutuklandı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

PKK, Bitlis, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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