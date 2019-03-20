Bitlis'te 'Terör' Operasyonu: 7 Gözaltı
1 saat önce
BİTLİS merkez ve 3 ilçesinde, polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
BİTLİS merkez ve 3 ilçesinde, polis tarafından düzenlenen terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Bitlis
merkez, Ahlat
, Mutki
ve Tatvan
ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - Bitlis
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:36 Kaynak: DHA
Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı
Otomobilden Düşüp Bariyere Çarpan 4 Yaşındaki Çocuğun Bacağı Koptu
Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Ortak Operasyondan İlk Görüntüler Geldi
Son Dakika! Bosna Kasabı'na Müebbet Hapis Cezası Verildi