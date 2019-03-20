Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

Bitlis'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı

1 saat önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü propagandası yapma suçundan 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te Terör Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekiplerince yapılan operasyonda, terör örgütü propagandası yapma suçundan 7 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapma' suçlaması ile 20 Mart 2019 tarihinde 7 şüpheliye yönelik Bitlis il merkezi, Ahlat, Tatvan ve Mutki ilçelerinde yapılan operasyon neticesinde 7 şüpheli yakalanmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, kararlıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa
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