Bitlis'te terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak bulundu - Son Dakika

BİTLİS'te 'Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı' operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlere ait 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda çok sayıda kıyafet ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis ve Siirt'te bölücü terör örgütü PKK'yı etkisiz hale getirmek, kış yapılanmasını engellemek, kullanmış oldukları barınak ve depolarını imha etmek amacıyla Bitlis Valiliği koordinesinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nca yürütülen 'Kıran-8 Örenlik ve Kısıklı' operasyonunda 2 bulundu. sığınaklarla ilgili valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi: