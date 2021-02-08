Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı

08.02.2021 18:47

BİTLİS ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

BİTLİS ve İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık yapmak' suçlarını işlediği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bitlis ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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