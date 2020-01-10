Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 adet sığınak bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 adet sığınak bulundu - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 adet sığınak bulundu

6 saat önce

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonunda 7 adet sığınak bulundu.

Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 adet sığınak bulundu, System.String[]

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonunda 7 adet sığınak bulundu.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis ili Merkez ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 10 Ocak 2020 tarihi itibariyle bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit J. Çvş. Ayhan Ercan 2020-02' operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 10 Ocak 2020 günü 1 adet avcı boy çukuru, 7 adet çeşitli ebatlarda sığınak ve bu sığınaklar içerisinde 5 adet pil şarj cihazı, 74 adet kitap, 1 adet makas, 3 adet büyük tüp, 10 metre tüp hortumu, 1 adet set üstü ocak, 1 çift terlik, 1 çift ayakkabı, çok miktarda sabun, 1 adet mekap ayakkabı, 1 adet lastik ayakkabı, 1 adet ısıtıcı, 1 adet üçlü piriz, 65 kg yaşam ve gıda malzemesi, 2 adet testere, 20 adet kalem, 1 adet kazma, 2 adet ampul ve muhtelif cins/miktarda doküman ile mutfak/temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak

Son Dakika Haberleri
00:34 Bakan Soylu: Türkiye bugün göçü yönetiyor - Son Dakika Haber
00:27 Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Son Dakika Haber
00:18 10 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:06 Olası faciayı apartman görevlisi engelledi - Son Dakika Haber
23:57 Borrell: "AB olarak Libya üzerinden yeni bir göç dalgasından çekiniyoruz" - Son Dakika Haber
23:02 Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Son Dakika Haber
22:49 Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:43:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 adet sığınak bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]