Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 sığınak ve 2 depo bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 sığınak ve 2 depo bulundu - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 sığınak ve 2 depo bulundu

6 saat önce

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen terör operasyonunda 7 sığınak, 2 depo ve 4 avcı boy çukuru tespit edildi.

Bitlis'te terör örgütünce kullanılan 7 sığınak ve 2 depo bulundu, System.String[]

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen terör operasyonunda 7 sığınak, 2 depo ve 4 avcı boy çukuru tespit edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkez ilçe kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine 15 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, 23 Ocak 2020 günü 7 adet sığınak, 2 adet depo ve 4 adet avcı boy çukuru tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınak, depo ve avcı boy çukurlarının içerisinde 24 adet elektronik EYP ateşleme anahtar sistemi, 19 adet 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 5 adet örgütsel doküman, 1 adet kamera, 1 adet leşker pantolonu, 2 adet şemsiye, 1 adet güneş paneli, 55 paket sigara, 3 adet mekap ayakkabı, 1 adet mat, 1 adet uzaktan kumanda, 1 adet mayon kutusu, 50 metre ip, 10 kilogram turşu, 1 adet uyku tulumu, 1 adet takım elbise, 1 adet yağmurluk, 1 adet puşi, 2 adet avcı yeleği, 2 adet şalvar, 6 metrekare naylon, 2 kilogram soğan, çok miktarda mutfak malzemesi, 1 adet testere ve 20 adet boş plastik bidon ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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