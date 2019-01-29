Son Dakika Haberleri: Bitlis'te Terör Örgütüne Ağır Darbe

Bitlis'te Terör Örgütüne Ağır Darbe

8 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki Sehi Ormanları mevkiinde yapılan operasyonlarda çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi, sığınaklar ve daktilo ele geçirildi.

Bitlis'te Terör Örgütüne Ağır Darbe, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki Sehi Ormanları mevkiinde yapılan operasyonlarda çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi, sığınaklar ve daktilo ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi Ormanlarında Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Şükrü Çakar 2009-1 Operasyonu'nun başarı ile icra edildiği belirtildi. Operasyon kapsamında, BTÖ mensuplarına ait olduğu değerlendirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde depoları imha edilirken, 7 adet sığınak, 4 adet mağara, 8 adet terörist mevzii, 6 adet avcı boy çukuru, 12 adet yazlık barınma alanı, 1 adet BTÖ eğitim alanı, 4 adet EYP, 575 kilo amonyum nitrat, 7 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 188 adet doçka fişeği, 2 bin 540 adet Bixi fişeği, bin 600 adet 5.56 mm çapında fişek, 26 adet av tüfeği fişeği, 5 adet roketatar sevk fişeği,1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 2 adet dürbün, 2 adet termal silah dürbünü, 128 adet pil, 41 adet tüp, 4 adet güneş paneli, 1 adet jeneratör, 1 adet daktilo, 1 adet yazıcı, 2 adet toner, 300 metre uzunluğunda fiber optik kablo, 5 adet kar elbisesi, örgütsel doküman ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada,."Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Bitlis, 3. Sayfa
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