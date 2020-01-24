Bitlis'te terör örgütüne ait 7 sığınak ve 2 depo tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te terör örgütüne ait 7 sığınak ve 2 depo tespit edildi - Son Dakika

Bitlis'te terör örgütüne ait 7 sığınak ve 2 depo tespit edildi

6 saat önce

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 7 sığınak, 2 depo ve 4 avcı boy çukur tespit edildi.

Bitlis'te terör örgütüne ait 7 sığınak ve 2 depo tespit edildi, System.String[]

BİTLİS'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlarda 7 sığınak, 2 depo ve 4 avcı boy çukur tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ise çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye "Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Veysel ŞİRİN 2020-02 Operasyonu" düzenledi. Operasyon kapsamında dün arazide yapılan aramalarda 7 sığınak, 2 depo ve 4 avcı boy çukur tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ise 24 elektronik EYP ateşleme anahtar sistemi, 19 4'lü pil bloğu, 15 metre elektrik kablosu, 5 örgütsel doküman, 1 kamera, 1 leşker pantolonu, 2 şemsiye, 1 güneş paneli, 55 paket sigara, 3 ayakkabı, 1 mat, 1 uzaktan kumanda, 1 mayon kutusu, 50 metre ip, 10 kilo turşu, 1 uyku tulumu, 1 takım elbise, 1 yağmurluk, 1 puşi, 2 avcı yeleği, 2 şalvar, 6 metrekare naylon, 2 kilo soğan, çok miktarda mutfak malzemesi, 1 testere ve 20 boş plastik bidon malzemeleri ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirilip, diğer malzemeler yerinde imha edildi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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