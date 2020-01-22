Bitlis'te terör örgütüne ait sığınaklarda yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te terör örgütüne ait sığınaklarda yaşam malzemeleri ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen biri 3 odalı 2 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Bitlis'te terör örgütüne ait sığınaklarda yaşam malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen biri 3 odalı 2 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkez kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 15 Ocak'ta başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02 Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında dün gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 3 odalı sığınak ile toprağa gömülü 320 metre hortum ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sığınakta radyo, kadın spor ayakkabısı, mekap ayakkabı, 3 pil bloğu, cep telefonu bataryası, güneş kremi, şampuan ele geçirilmiştir. Tespit edilen diğer bir sığınakta ise defter, demir sandık, yağ bidonu, serum, yelek, bir çift eldiven, boş plastik kutu, panço, 2 yağ tenekesi ve 4 enjektör bulunmuştur. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla kent genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Bitlis, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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