Bitlis'te 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlendi

Bitlis'te düzenlenen "Teröre lanet, kardeşliğe davet" yürüyüşü ile önceki gün Diyarbakır'da gerçekleştirilen PKK saldırısı kınandı.

Cumhuriyet meydanında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüdü. Yürüyüşe Bitlis Vali Yardımcıları Tamer Kılıç, Kemal Karahan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti ve MHP İl başkanları, belediye başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Ulu Cami meydanına gelen kalabalık, burada "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından konuşan Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Avukat Kadir Köstekçi, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırıyı nefretle kınadıklarını belirterek, "Allah'tan, başta bu saldırıda şehit olanlar olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Yine saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bir an önce aramıza sağ salim dönmelerini Yüce mevladan diliyoruz. Bu saldırı 'son olsun' artık diyor ve artık terör belasının bir an önce yakamızdan düşmesini diliyoruz" dedi.

Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin ise, "Kulp'ta meydana gelen saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bu eylemin amacı anaların duruşunu etkilemek, onları korkutup davalarından caydırmak ve zarar vermek gayesi ile yapıldığı aşikardır. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin acılarını paylaşıyor ve direnişlerini destekliyoruz. İnançlı milletine ve devletine bağlı Bitlis halkı görüşlerini istismar edecek farklı ideolojilerin insafına terk olmamıştır. Bu sebepten ötürü böyle yetişecek genç neslin manevi değerleri ışığında kültür ve geleneklerini yaşayacak devletine ve milletine sadakat ile bağlı bir neslin yetişmesi halinde dış odaklarımız halkımız üzerindeki oyun ve tuzakları tutmayacaktır. Anneler fedakarlık ve şefkatin sembolüdür. Annelerin feryatlarına kulak vermeyen toplumların sonu hüsrandır" diye konuştu.