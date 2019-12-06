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Bitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS'in Mutki ilçesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te teröristlere ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'in Mutki ilçesine düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait lav silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün Mutki ilçesi kırsalına 'Şehit GK Rıfat Kaya 115' operasyonu düzenledi. Kırsal bölgede yapılan arazi aramalırında tespit edilen PKK sığınağınağında 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği ile kullanılmamış lav silahı ele geçirildi. Sığınağın imha edildiği belirtilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.


Bitlis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:19 Kaynak: DHA
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