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Bitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
6 saat önce
BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait plastik patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait plastik patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mutki kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bugün kırsal bölgeye "Şehit GK Rıfat Kaya" operasyonu düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda araziye gizlenmiş 300 kilo gıda malzemesi, 500 gram plastik patlayıcı madde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, operasyonlar sürüyor.
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