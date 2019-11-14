Son Dakika Haberleri: Bitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Bitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

6 saat önce

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait plastik patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi, System.String[]

BİTLİS'in Mutki ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait plastik patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mutki kırsalında terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesinin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bugün kırsal bölgeye "Şehit GK Rıfat Kaya" operasyonu düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda araziye gizlenmiş 300 kilo gıda malzemesi, 500 gram plastik patlayıcı madde ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, operasyonlar sürüyor.


Mutki, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:53 Kaynak: DHA
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