Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi - Son Dakika

Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi

24.11.2020 21:20
Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi, System.String[]

BİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi.

BİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağaralar, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağı Ziyaret kKöyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. H.Cahit Özer 2020-20' adı verilen operasyonda, teröristlerin saklanmak için kullandıkları tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağalar, uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.


Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi
Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi

Operasyon, Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi - Son Dakika


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