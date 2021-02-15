PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

15.02.2021 17:07

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gıda, yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gıda, yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün operasyon düzenlendi.

"Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-11" adı verilen operasyonda tespit edilen 5 mağarada, 2 kalaşnikof tüfek şarjör kütüklüğü, 8 büyük tüp, 41 pil, telsiz anteni, 2 çift ayakkabı, tencere, radyo, levye, balyoz, kürek, kazma, mont, yağmurluk, 10 panço, 5 kilogram toz deterjan, 45 kilogram çeşitli gıda ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyanlar malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Mağaralar ise kullanılmaz hale getirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlere ait gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika
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