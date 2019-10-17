Son Dakika Haberleri: Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi

Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi

2 saat önce

BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi.

Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi, System.String[]

BİTLİS kırsalına düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve depoların bulunduğu bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi. Arama- tarama çalışmalarında, teröristlerin kullandığı 5 sığınak ve 5 depo tespit edildi. Sığınak ve depolarda yapılan aramalarda ise yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi. Sığınak ve depolar güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen yaşam malzemeleri de imha edildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü yandaşlarından Atatürk'ün Selanik'teki evine eylem teşebbüsü
Tanklar namlularını terör hedeflerine çevirdi Barış Pınarı Harekatı'nda 40 terörist teslim oldu, 600 terörist firar etti Çavuşoğlu'ndan Trump'ın mektubu ile ilgili açıklama: Gereken cevabı verdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:13:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te, teröristlerin sığınak ve depolarında ele geçirilenler imha edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]