Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

29.12.2020 20:47
Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi, System.String[]

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlarda teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis kırsalında yürütülen operasyonlarda teröristlerce kullanılan sığınak, barınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-13', 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Uzman Çavuş. Cevdet Canördek 2020-121' ve 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-15' operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında Narlıdere, Kayalıbağ ve Döşkaya köyleri kırsalında sığınak içerisinde ve toprağa gömülü vaziyette, 3 adet sığınak, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 9 adet 4'lü pil bloğu, 10 metre kablo, 18 adet dolu büyük tüp, 2 adet akü, 10 adet el feneri, 1 adet radyo, 5 çift mekap ayakkabı, 1 adet tıraş makinesi, 10 adet kar elbisesi, 10 adet yastık, 5 adet battaniye, 1 adet ocak, 1 adet fırın, 200 metre naylon, 550 kg çeşitli gıda ve çok miktarda kişisel temizlik malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Jandarma, Bitlis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te 3 sığınak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi - Son Dakika


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