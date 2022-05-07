Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi - Son Dakika
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Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi

07.05.2022 11:51
Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te tespit edilen patlayıcının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 1 kg. plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, 1 adet kesilmiş roketatar harp başlığı, 2 adet boş büyük tüp ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı. - ANKARA

Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi
Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi
Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi

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İçişleri Bakanlığı: 'Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022... İçişleri Bakanlığı: 'Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Üçevler köyü kırsalında 06 Mayıs 2022... Son dakika haberleri: Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı Son dakika haberleri: Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan 28 düzensiz göçmen gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Bitlis, Mayıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bitlis'te tespit edilen patlayıcı imha edildi - Son Dakika


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