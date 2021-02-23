Bitlis'te ticari taksinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bitlis'te ticari taksinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
23.02.2021 17:25
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ticari taksinin çarptığı 14 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde ticari taksinin çarptığı 14 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Güroymak Devlet Hastanesine yolcu götüren Erhan Erten yönetimindeki ticari taksi, dönüşte Şirintepe Mahallesi'nde kaldırımda yürürken karşılarına çıkan köpekten korkarak bir anda yola inen ikiz kardeşler Mustafa ve Muhammed Dinç'e çarptı.
Ambulansla Güroymak Devlet Hastanesinde kaldırılan kardeşlerden Mustafa Dinç yaşamını yitirdi.
Muhammed Dinç'in sağlık durumunun iyi olduğu, sürücü Erten'in gözaltına alındığı öğrenildi.
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