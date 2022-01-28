Üye Girişi
Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor - Son Dakika

Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor

28.01.2022 14:10

Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit: "Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar" "Karla mücadele ekiplerimiz bazen 3-4 gün evlerine gidemiyorlar" Bitlis'te yaklaşık bir haftadır devam eden...

Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit: "Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar"

"Karla mücadele ekiplerimiz bazen 3-4 gün evlerine gidemiyorlar"

BİTLİS - Bitlis'te yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, ekipler tipi ve fırtınaya rağmen köy yollarını ulaşıma açıyor.

Kent genelinde kapanan 165 köy yolunu ulaşıma açmaya çalışan Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, hava koşullarını gözetmeksizin 7/24 esasına göre çalışıyor. 3-4 gün boyunca hiç evlerine gidemeyen personeller hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar.

Bitlis merkezin en çok kar alan iki köyü olan Tabanözü ve Koruk köylerinde karla mücadeleyi takip eden İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, bugüne kadar her köyü birkaç defa ulaşıma açtıklarını ifade etti. Aşit, bir aylık zaman dilimi içinde toplamda 11 bin 900 kilometre yol ağında karla mücadele verdiklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle bugün itibari ile 165 köy yolumuz ulaşıma kapalı durumdadır. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmaktadırlar. 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 11 bin 900 kilometre yol açmış bulunmaktayız. Toplamda bin 879 köy yolunu ulaşıma açtık. Karla mücadelede ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz bölge Bitlis'in en çok kar alan bölgelerinden bir tanesidir. Burada hem çığ tehlikesi var hem de yoğun bir şekilde kar yağışı almaktadır" dedi.

Ekiplerin karın yanı sıra hem çığla hem de doğa koşullarıyla da mücadele ettiklerini söyleyen Aşit, sözlerine şöyle devam etti:

"Karla mücadelede çalışan arkadaşlarımız bazen 3-4 gün evlerine gidemiyorlar. Çok büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Bu da vatandaşlarımızın rahatı içindir. Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar. Köy yolunda çalışan arkadaşlarımız çığla ve doğa koşullarıyla da mücadele ediyor."

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, "Karla mücadele çalışmalarımızda zaman zaman bizi üzen olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Asılsız ihbarlarla bizleri boş yere meşgul ediyorlar. Bu bizim hem motivasyonumuzu hem de arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Gerçek hastalara yetişmekte zorlanıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız yollar zaten en kısa sürede açılıyor. Boş asılsız ihbarda bulunmasınlar. Zaten yolları en fazla 2-3 günde ulaşıma açılacaktır" diye konuştu.

Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor
Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor
Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor

YORUMLAR
500

Bitlis, Aşit, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor - Son Dakika


Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü Taraftar sinirden yerinden zıpladı! Maç izlemek için GS TV'yi açan çılgına döndü         
14:10
Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
13:59
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Fiyatı 100 liraya kadar çıkan sarımsağın kilosu 2,5 liradan satılıyor Fiyatı 100 liraya kadar çıkan sarımsağın kilosu 2,5 liradan satılıyor         
12:47
5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler 5 arkadaşı 23 yaşındaki kadını kaçırıp dövdü, yetmedi o anları kayda alıp tehdit ettiler         
12:10
28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor 28 Ocak Saat 12,07! Dolar güne düşüşle başladı, şu anda 13,62'den işlem görüyor         
12:05
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada Tavanına kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi! O anlar saniye saniye kamerada         
11:19
19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti 19 yaşındaki öğrencinin geliştirdiği yazılım Elon Musk'ı çok sinirlendirdi! Silmesi için 5 bin dolar teklif etti         
11:18
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17

Son Dakika Haberleri
13:54 Kim Milyoner Olmak İster'deki "Avrupa'daki satılık çocuklar" sorusu Twitter'ın en çok izlenenleri arasında!
13:52 Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!
13:44 Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu
13:36 Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!
13:23 EPGİS açıkladı: Akaryakıta 1 yılda 79 kez zam yapıldı! 4 TL'den 14 TL'ye çıktı
12:54 Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim
12:42 Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı
12:09 Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura
12:08 Kıyamet alameti gibi! Kirlilik o kadar arttı ki, gökten siyah kar yağdı
12:06 TOGG en iyi 20'nin arasında! CESS 2022'nin en iyi markalarının arasına girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 14:19:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te tipi ve fırtınaya rağmen köy yolları açılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement