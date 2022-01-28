Üye Girişi
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI - Son Dakika

BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI

28.01.2022 14:40

BİTLİS'te 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışıyla 165 köy yolu, ulaşıma kapanırken, ekipler de tipiye rağmen yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİTLİS'te 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışıyla 165 köy yolu, ulaşıma kapanırken, ekipler de tipiye rağmen yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde 1,5 metreyi aşan kar kalınlığı, 165 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu Bitlis için çığ uyarısı da yapılıyor. İl Özel İdaresi ekipleri de tipiye rağmen yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, bugüne kadar 11 bin 900 kilometre yolda karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, 1 köye birkaç defa gidip yolunu açtıklarını söyledi. Kapalı olan köy yollarının en fazla 2-3 gün içinde açıldığını anlatan Aşit, Yaklaşık 1 haftadır devam eden kar yağışından dolayı bugün itibarıyla 165 köy yolumuz ulaşıma kapalı durumda. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktadırlar. 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Karla mücadelede ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Şu anda bulunduğumuz bölge, Bitlis'in en çok kar alan bölgelerinden bir tanesi. Burada hem çığ tehlikesi var hem de yoğun bir şekilde kar yağışı almaktadır. Karla mücadelede çalışan arkadaşlarımız bazen 3-4 gün evlerine gidemiyorlar. Çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu da vatandaşlarımızın rahatı içindir. Arkadaşlarımız hem kendilerinden hem de ailelerinden büyük fedakarlık yapıyorlar. Köy yolunda çalışan arkadaşlarımız, çığ ve doğa koşullarıyla da mücadele ediyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz dedi.

'ASILSIZ İHBARDA BULUNMAYIN'

Karla mücadelede en çok asılsız ihbarların kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Aşit, Karla mücadele çalışmalarımızda zaman zaman bizi üzen olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Asılsız ihbarlarla bizleri boş yere meşgul ediyor. Bu bizim hem motivasyonumuzu hem de arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Gerçek hastalara yetişmekte zorlanıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız, yollar zaten en kısa sürede açılıyor. Boş asılsız ihbarda bulunmasınlar. Zaten yolları en fazla 2-3 günde ulaşıma açılacaktır diye konuştu.

BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI
BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI

YORUMLAR
500

Bitlis, Aşit, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camii'nin açılışını yaptı         
16:12
Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu Geçinemeyen adam, eşine yoksulluk nafakası açtı! Mahkeme adamı haklı buldu         
16:05
İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:43
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı Sanatçı Fatma Girik, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı         
14:55
Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi Genç kadın, 5 arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü! Üstüne o görüntülerle tehdit edildi         
14:48
Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin! Gelecek Partisi'nden İYİ Parti ile yeni ittifak planlarına yalanlama: Olumsuz haberlere itibar etmeyin!         
14:38
Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi! Aile meclisi karar verdi, kayınpeder öldürdü! Safure'nin ölümüne böyle karar verildi!         
13:53
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04

Son Dakika Haberleri
16:09 11 yıldır beklenen gün geldi! Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde bugün neler olacak?
15:59 Etkili olan kar yağışı, umut oldu! Bu yıl rekoltenin yüksek olması bekleniyor
15:43 İşte eski BJK yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren infaz timi!
15:39 Belçika'da enflasyon 39 yılın zirvesini gördü! Enerji fiyatlarındaki artış tetikliyor
15:39 Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!
15:37 Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı, saçları kesildi, sokaklarda teşhir edildi! Vicdansızlığın bu kadarı
15:36 Annesi ölen kuzuya yapılanlar tepki topladı ama işin aslı çok başkaymış!
15:30 Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü
15:29 Bu pazar seçim olsa: AK Parti toparladı ama MHP'nin durumu pek parlak değil
15:25 Tuzlaspor, Galatasaray'ı farklı yendi: 6-2! Resmi site skor paylaşmaktan kaçındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 16:15:59. #1.12#
SON DAKİKA: BİTLİS'TE TİPİYE RAĞMEN YOL AÇMA ÇALIŞMASI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement