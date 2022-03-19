Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı - Son Dakika
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Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

19.03.2022 20:43
Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Diyarbakır karayolunda kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS-Diyarbakır karayolunda kamyon ile TIR'ın çarpıştığı kazada, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Narlıdere köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu kentte, sürücüsü ve plakası bilinmeyen TIR ile bir kargo şirketine ait Cihat Düzkaya yönetimindeki 65 AAS 776 plakalı kamyon çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan kamyon sürücüsü Düzkaya, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile kamyon çarpıştı, araçta sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

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Kaynak: DHA

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