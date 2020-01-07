Bitlis'te TIR'larda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

BİTLİS'te jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da yapılan aramada 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 sürücü gözaltına alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesi girişinde yapılan yol kontrolleri sırasında biri İran plakalı olmak üzere 2 TIR şüphe üzerine durdurularak arama yapıldı. TIR'larda özel eğitimli köpekle yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan sokuldukları belirlenen 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan TIR sürücüleri M.A. ve S.S., Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasını ardından serbest bırakıldı.