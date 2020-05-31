Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Tırın dorsesinde bulunan 115 küçükbaş hayvan telef oldu, 22 hayvan kesime götürüldü, 78 tanesi de sahibine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada tırda bulunan 33 yaşındaki Seyithan Aslancı hayatını kaybetti, sürücü Sevilgen ile İsa Özbek, Enver Barış ve Yusuf Koç yaralandı.

Bitlis 'te tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, dorsedeki 115 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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