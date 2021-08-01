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Bitlis'te tır ve kamyonetin çarpıştığı korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bitlis'te tır ve kamyonetin çarpıştığı korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

01.08.2021 19:14

Bitlis'te yaşanan korkunç kazada bir tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Tatvan- Van karayolu Korkulu Köyü mevkiinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen bir tır ile kamyonet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika! Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerinin çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Son dakika! Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Bitlis'te tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te tır ve kamyonetin çarpıştığı korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

Kamyonet, İtfaiye, AFAD, Van, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te tır ve kamyonetin çarpıştığı korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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