Tatvan- Van karayolu Korkulu Köyü mevkiinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen bir tır ile kamyonet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerinin çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Bitlis'te tır ve kamyonetin çarpıştığı korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika