Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

22.04.2022 13:44

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın çarptığı "patpat" diye adlandırılan tarım aracındaki 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın çarptığı "patpat" diye adlandırılan tarım aracındaki 4 kişi yaralandı.

Değirmen köyü yakınlarında Muş istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AFH 209 plakalı tır, Ergin Günana'nın kullandığı tarım aracına çarptı.

Kazada, tarım aracındaki Günana ailesinden 4 kişi yaralandı.

Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevim Günana'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı
Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Tarım aracıyla tır çarpıştı: 4 yaralı Tarım aracıyla tır çarpıştı: 4 yaralı İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI İZMİT'TE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement