Tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın çarptığı "patpat" diye adlandırılan tarım aracındaki 4 kişi yaralandı.
Değirmen köyü yakınlarında Muş istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AFH 209 plakalı tır, Ergin Günana'nın kullandığı tarım aracına çarptı.
Kazada, tarım aracındaki Günana ailesinden 4 kişi yaralandı.
Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevim Günana'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA
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