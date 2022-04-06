Bitlis'te tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı

06.04.2022 11:33
Bitlis'te tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi konusunda çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Adilcevaz-Erciş kara yolu Çimenli Akıllı Yol Kontrol Noktası'nda dün yapılan uygulamada durdurulan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla giren 3'ü kadın, 3'ü çocuk 129 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla tırın sürücüsü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bitlis İl Göç İdaresine gönderilecek.

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İl Jandarma Komutanlığı, Afganistan, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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