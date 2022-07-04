Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı - Son Dakika
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Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı

04.07.2022 23:42
Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 19 Temmuz'a kadar izne bağlandı.

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 19 Temmuz'a kadar izne bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince, düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırlarında 5 Temmuz 00.01'den 19 Temmuz saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemi, protesto ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, ses ve yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, dilek feneri, balon, drone, paramotor uçurma, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi eylemler, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının, en az 48 saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi ve idarece talep edilen belgeleri bildirmek şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: AA

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün izne bağlandı - Son Dakika
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