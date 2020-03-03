Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne bağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne bağlandı - Son Dakika

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne bağlandı

6 saat önce

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi Valilik iznine bağlandı.

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne bağlandı, System.String[]

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi Valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde düzenlenecek toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 Mart-2 Nisan tarihlerinde Valilik iznine bağlandığı belirtildi.

Karara uymayanlar ve ikazlara rağmen kararı ihlal etmeyi sürdürenler hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemlerin yapılacağı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında ve personel ile üyelerine yönelik yapacağı toplantı, tören, karşılama ve uğurlama gibi resmi nitelikteki etkinlikler hariç, il sınırlarında her türlü kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, kurum ve kuruluşun kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, broşür ve benzeri dağıtılması, afiş, pankart asılması, kurum ve kuruluşların mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler ve benzeri) bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin 4 Mart-2 Nisan tarihleri arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:18 Kaynak: AA
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