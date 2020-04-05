Bitlis'te toplu taşıma ve özel araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Ekipler, belediyenin kurduğu dezenfekte istasyonunda haftanın 7 günü bu hizmeti veriyor.

Tatvan Belediyesi, ilçenin Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'nin önünde kurduğu dezenfekte istasyonunda, koronavirüs salgınına karşı her gün belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Haftanın 7 günü verilen hizmette, belediyeye ait ve özel tüm toplu taşıma araçları ücretsiz dezenfekte ediliyor.