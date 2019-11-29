Son Dakika Haberleri: Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi

6 saat önce

Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildiBitlis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü, düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi

Bitlis'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü, düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Amonyum nitrat ile güçlendirildiği belirlenen 15 kiloluk patlayıcı, bulunduğu yerde imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün 'PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullandığı sığınaklar ile barınakları imha etmek' amacıyla operasyon başlattı. 'Şehit GK Muhsin Apak 2019-92' adı verilen operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü halde düdüklü tencere içerisine hazırlanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 15 kilogram EYP bulundu. Çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundukları yerde imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi

Jandarma, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
Dağılma sürecindeki terör örgütünün psikolojisi bozuldu Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor Şaban Vatan hakkında tanığın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]